O autogolo insólito da semana: 'dormir' na baliza não costuma dar bom resultado

A carregar o vídeo ...

O guarda-redes Rodrigo Saracho, do Barracas Central, protagonizou esta segunda-feira um dos golos mais caricatos do ano na Argentina. Bem, um dos autogolos... Diante do Arsenal Sarandí, o guardião parecia estar claramente a 'dormir' e, após um remate fácil... acabou por deixar a bola entrar de forma caricata. No final, menos mal que o Barracas Central viria a vencer por 2-1!