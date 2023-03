A carregar o vídeo ...

Anthony Tobelem, jornalista francês do 'Canal +', teceu rasgados elogios ao Benfica e à temporada que as águias estão a realizar. "O Benfica tem um estilo de jogo encantador, é um regalo ver do primeiro ao último minuto. Têm uma geração mágica, com jogadores incríveis. Esta equipa surpreendeu-me e penso que pode ser uma sensação", disse. [Vídeo: Europe 1 Sport]