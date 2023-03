A carregar o vídeo ...

O holandês Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck) conquistou este sábado o terceiro 'Monumento' da carreira ao vencer a solo a clássica Milão-San Remo, à frente do italiano Filippo Ganna (INEOS), segundo, e do belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), terceiro. Um triunfo que se desenhou na forma como atacou na descida do Poggio...