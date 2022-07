A carregar o vídeo ...

Um demolidor ataque a menos de 5 quilómetros da meta foi quanto baste para Jonas Vingegaard arrasar toda a concorrência e vencer a 11.ª etapa do Tour'2022. Um golpe no momento certo, que mostrou que, afinal, Tadej Pogacar é... humano. No final, no espaço de menos de 5 quilómetros, ganhou a etapa e deixou o esloveno a quase 3 minutos!