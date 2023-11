A carregar o vídeo ...

Joventut Badalona e Surne Bilbao Basket pareciam encaminhados para resolver o jogo deste domingo no prolongamento, até que Andrés Feliz, com escassos segundos no cronómetro, tirou da cartola aquele que poderá mesmo ser o buzzer beater do ano. Ora veja! O dominicano, refira-se, foi o MVP da partida, com 20 pontos, 8 ressaltos e 5 assistências.