O caos junto ao Estádio da Luz: adeptos do Dínamo Kiev, do Benfica e a PSP envolvidos numa verdadeira batalha

O ambiente era perigoso antes do apito inicial no Benfica-Dínamo Kiev. Várias dezenas de adeptos de Benfica e Dínamo Kiev envolveram-se em confrontos, que incluíram o arremesso de objetos, entre os quais vários engenhos pirotécnicos. A PSP apareceu para colocar um travão nos desacatos nas imediações do Estádio da Luz.