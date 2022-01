O 'cara a cara' de Sérgio Conceição com jogador do Estoril no final do jogo

A carregar o vídeo ...

No final do Estoril-FC Porto , os jogadores dos dragões celebraram a (difícil) vitória no centro do relvado e depois junto dos adeptos que se deslocaram à Amoreira. Sérgio Conceição cumprimentou os seus jogadores e teve um 'cara a cara' com Rodrigo Valente, do Estoril. Isto porque, durante o encontro, era o camisola 8 dos canarinhos quem trazia a bola quando Luis Díaz estava no chão e Conceição estava na linha lateral a pedir para parar o jogo, a levantar os braços. Valente olhou para onde estava o técnico portista e também levantou um braço... Recorde-se que o jogador de 20 anos só esta época deixou de estar ligado ao FC Porto, onde fez toda a formação, tendo feito mesmo o estágio com a equipa no Algarve