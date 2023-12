A carregar o vídeo ...

Para assinalar os três anos do dia em que Tiago Morais se tornou no jogador mais jovem do Boavista na Liga, Record juntou-o a Nuno Gomes para uma conversa sobre futebol, o clube boavisteiro e a convivência no Benfica. De 21 para 21. E com 27 anos a separá-los, pedimos ao mais experiente para dar um conselho ao mais jovem.