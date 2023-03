A carregar o vídeo ...

Terminado o encontro no estádio do Dragão, Sérgio Conceição dirigiu-se até ao centro do relvado para cumprimentar, um a um, os seus jogadores. Pelo caminho, encontrou Filippo Inzaghi, com os dois treinadores a trocarem um breve e 'frio' cumprimento dada a tensão com que terminou o jogo. [Vídeo: Direitos Reservados]