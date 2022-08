O curioso cumprimento entre Bruno Fernandes e Klopp no final do Man. United-Liverpool

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes protagonizou um dos lances do jogo ao não querer entregar a bola ao Liverpool no momento em que Salah reduziu o marcador para 2-1. Durante esse lance, Jürgen Klopp esteve à conversa com o quarto árbitro e no final não deixou de trocar algumas palavras com o médio português. A recordar o sucedido no lance do golo? [: Football Daily]