Raspanete de Pep Guardiola a Rúben Dias? A conversa entre ambos no final do Luton-Man. City

A carregar o vídeo ...

Um momento entre Pep Guardiola e Rúben Dias logo após o final do Luton-Manchester City foi captado pela transmissão televisiva do encontro da Premier League. Treinador e defesa-central estiveram alguns segundos à conversa, aparentemente sobre uma abordagem do jogador internacional português num lance durante a partida, com o técnico a gesticular bastante. O jogo acabaria com um triunfo dos citizens por 2-1, depois de terem ido para o intervalo em desvantagem no marcador. Bernardo Silva apontou um belo golo.