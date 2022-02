O desentendimento entre Rafael Barbosa e Gustavo Assunção: médio do Famalicão queixou-se de racismo

O final do jogo entre Famalicão e Tondela ficou marcado por um momento mais quente após um desentendimento entre Rafael Barbosa e Gustavo Assunção. O médio dos famalicenses ameçou abandonar o relvado, dando a entender que foi insultado. No final da partida, o técnico do Famalicão, Rui Pedro Silva, revelou que o jogador lhe disse ter sido alvo de insultos racistas. [Vídeo: Vsports]