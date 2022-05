A carregar o vídeo ...

Sergio Agüero, antigo jogador do Atlético Madrid e do Manchester City, comentou o jogo entre Real Madrid e citizens na ESPN por streeming, e sofreu a bom sofrer com os golos de rajada do Real Madrid aos 90' e aos 90'+1, tentos que levaram a partida para prolongamento com o desfecho a sorrir para os merengues