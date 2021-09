O dia em que Carlos Mané escapou ao pior: «Vi várias pessoas com armas aos tiros a alguns dos meus amigos»

A carregar o vídeo ...

Carlos Mané, jogador formado no Sporting e que representa o Kayserispor, concedeu uma entrevista ao jornalista Zach Lowy, do site 'Breaking the Lines' e um dos temas foi a infância no bairro Quinta do Mocho, em Sacavém. O jogador recordou o dia em que estava em casa de um amigo e escapou ao pior. [Vídeo: 'Breaking the Lines].