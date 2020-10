O dia em que Eliud Kipchoge fez história: primeira maratona sub-2 horas foi há um ano

A carregar o vídeo ...

Assinalou-se esta segunda-feira o primeiro aniversário do feito histórico alcançado por Eliud Kipchoge em Viena, quando num evento privado, promovido pela INEOS em conjunto com a Nike, se tornou no primeiro atleta da história a correr a distância da maratona abaixo da barreira das duas horas. O queniano, recordista mundial daquela prova (2h01m39), fez este desafio nuns sensacionais 1h59m40.