O dia em que Francisco Moura marcou dois golos ao Benfica na Luz

O Benfica quer fechar um lateral-esquerdo. Como o nosso jornal já deu conta, Álvaro Fernández, jogador que está no Granada cedido pelo Man. United é a prioridade, mas há um outro nome que agrada muito à estrutura benfiquista. Francisco Moura, jogador do Famalicão, é a alternativa, caso a direção dos encarnados não consigam fechar o espanhol. Moura tem uma história para contar com o Benfica. No dia 8 de novembro de 2020, como jogador do Sp. Braga, bisou e ajudou na vitória sobre os bracarenses por 3-2. Recorde o resumo desse jogo.