Como Shaquille O'Neal fez rir milhares de pessoas no funeral de Kobe Bryant

, coube a Shaquille O'Neal tomar conta do palco do Staples Center para homenagear o amigo Kobe Bryant. Os dois craques partilharam o balneário nos Lakers e levaram a formação de Los Angeles a três títulos consecutivos da NBA (2000, 2001 e 2002). O 'superman' falou da relação (por vezes complicada) com Kobe e prometeu ensinar às filhas do ex-basquetebolista os movimentos do pai, ressalvando que não irá ensiná-las a lançar na linha de lance livre, num momento mais descontraído do seu emotivo e sincero discurso. Por fim, 'Shaq' garantiu que Kobe irá ser sempre o seu "MVP"... seja na terra ou no "paraíso".