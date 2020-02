A carregar o vídeo ...

O Canal 11 encontrou em contacto com Cristiano Ronaldo no dia do seu 35.º aniversário , via Whatsapp. Em tom descontraído e bem humorado, o internacional português recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira... sob vigilância apertada do seu filho mais velho, Cristianinho. [Vídeo: Canal 11]