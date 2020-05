O durex da secretária do Benfica e a maquilhagem a mortos: as histórias hilariantes de Amaral

A carregar o vídeo ...

Alexandre da Silva Mariano, conhecido como Amaral no mundo do futebol, passou pelo Benfica em 1997 e 1998 e ao longo da carreira passou por mais de uma dezena de clubes em países como Brasil, Austrália, Itália ou Qatar. Nesse percurso colecionou histórias verdadeiramente hilariantes - muitas delas no clube da Luz - que contou recentemente e o antigo médio internacional brasileiro recordou algumas dessas pérolas em conversa com o canal 11. Ora veja... e delicie-se [Vídeo: Canal 11]