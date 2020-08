O emocionante discurso de Casillas no almoço de campeão do FC Porto

A carregar o vídeo ...

"Vocês jogam por vocês e pelas pessoas, não sabem a oportunidade que têm de fazerem felizes milhões de pessoas. Isso é uma sorte tremenda", afirmou Iker Casillas, com a voz embargada de emoção, no discurso após o FC Porto se sagrar campeão nacional. O guardião espanhol colocou um ponto final na carreira (brilhante) no final desta temporada. [Vídeo: FC Porto]