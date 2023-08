O emotivo momento em que guarda-redes do Botafogo soube que tinha sido chamado à seleção

A carregar o vídeo ...

Guarda-redes titular do Botafogo, Lucas Perri recebeu esta quarta-feira uma das notícias mais esperadas, ao saber que tinha sido convocado para a seleção brasileira para substituir o lesionado Bento. A boa nova foi dada durante uma reunião do plantel, com todo o grupo a 'saltar' para cima do guardião em modo de celebração. Perri, de 25 anos, não escondeu a emoção.