O enorme gesto de fair play de Vingegaard com Pogacar: esloveno caiu e dinamarquês esperou

É provavelmente o momento maior do Tour'2022. Em luta direta pela vitória na Volta a França com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard deu uma enorme prova de fair play, ao esperar pelo esloveno depois deste cair na descida prévia à última subida da etapa 18. O dinamarquês podia ter atacado (ou simplesmente seguido ao seu ritmo) e sentenciado a questão, mas ali ficou à espera do rival. O gesto posterior de Pogacar, em agradecimento, diz tudo.