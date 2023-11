O espanhol que vai com o Benfica para todo o lado: «Aimar chamou-me louco»

A carregar o vídeo ...

A emoção está-lhe estampada no rosto. O espanhol Toni Gutiérrez, polícia de profissão, organiza a sua vida em torno do Benfica e já são poucos os adeptos que não o conhecem. Enquanto conversa com a equipa de reportagem de Record em San Sebastián, horas antes do jogo com a Real Sociedad para a Champions (17H45), é abordado por muitos: "Todos sabem quem sou, fico com pele de galinha." Esta história começou a 7 de dezembro de 2010, numa noite chuvosa em que o resultado não é de boa memória - a águia perdeu com o Schalke 04, por 2-1. Mas, graças a Aimar, aí nasceu o grande amor de Toni. Agora, acompanha o clube da Luz para todo o lado e tem as coordenadas do estádio tatuadas na pele.