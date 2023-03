A carregar o vídeo ...

Normalmente, o momento de apresentação dos lutadores que vão estar em confronto é tenso e até chega a envolver contacto físico de alguma violência. Um total oposto daquilo que se viu esta quarta-feira em Praga, antes do Clash of the Stars, onde duas das lutadoras que se vão defrontar pontuaram o momento com um... beijo na boca.