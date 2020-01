A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo bisou no triunfo da Juventus frente ao Parma e os festejos do segundo golo do avançado português no jogo de domingo resultaram num momento caricato. Depois de mais um remate certeiro , CR7 correu em direção à bandeirola de canto abraçado ao argentino Paulo Dybala e aconteceu... isto [Vídeo Twitter]