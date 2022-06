O festejo diz tudo: Botafogo marcou e jogadores atiraram-se para cima de Luís Castro

A carregar o vídeo ...

Depois de uma semana muito tensa, que culminou na invasão do centro de treinos do clube , o Botafogo respondeu da melhor forma e esta noite, na receção ao São Paulo, alcançou um importantíssimo triunfo por 1-0, o primeiro depois de cinco partidas sem ganhar. E a forma como Kayque celebrou o golo diz muito da importância da vitória, mas também da união que há no grupo com Luís Castro.O técnico português, recorde-se, na véspera encarou os adeptos e acabou aplaudido