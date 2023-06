A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo respondeu a uma série de perguntas no âmbito de um questionário levado a cabo pela Binance - empresa que compra e vende criptomoeadas -, com quem CR7 tem uma relação comercial. O craque português do Al Nassr até revelou que a sua comida preferida é bacalhau à brás... (Vídeo YouTube)