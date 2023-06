A carregar o vídeo ...

Num jogo do USL Championship, o segundo escalão do futebol norte-americano, Memphis 901 derrotou este domingo Charleston Battery por 3-2, numa partida que contou com um golo insólito por parte da equipa que viria a ganhar. Ignorando a incrível marcação do relvado (culpa do facto do estádio ser usado para outras modalidades), como explicar este erro de Trey Muse, guardão do Battery?