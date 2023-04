O futuro de Grimaldo: "não é uma questão de dinheiro" e o interesse de clube de topo da Premier League

A carregar o vídeo ...

Apesar dos esforços do Benfica em renovar, Rui Costa e seus pares dão Grimaldo como perdido. Mais do que o dinheiro, Grimaldo, de 27 anos, está seduzido com a possibilidade de atuar num campeonato de topo, como é o caso do inglês. Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record, analisou o tema no programa 'Hora Record' da CMTV.