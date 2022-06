O gesto de Heung-Min Son que está a encantar nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

Heung-Min Son é um dos jogadores mais acarinhados pela crítica em Inglaterra pela sua forma de ser pacata e sempre bastante recatada e esta segunda-feira, no jogo da Coreia do Sul contra a seleção chilena, mostrou uma das razões para tal. Paulo Diaz e Benjamin Kuscevic, dois jogadores chilenos, discutiam e o sul-coreano, num gesto pacificador que está a encantar as redes sociais foi lá, colocou-se no meio e separou ambos. Há até quem, a brincar, diga que o jogador do Tottenham merece ser nomeado para o Prémio Nobel da Paz.