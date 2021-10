A carregar o vídeo ...

José Mourinho sofreu esta tarde a goleada mais pesada da sua carreira, ao perder por 6-1 diante do modesto Bodø/Glimt, e após o apito final não deixou de felicitar o técnico adversário (Kjetil Knutsen), com um bem percetível (e a dobrar) "Well done" (que pode ser traduzido "bom trabalho", em português).