O gesto de Otamendi no regresso de André Almeida que emociona os benfiquistas

O Benfica deu a conhecer esta sexta-feira o 'teaser' do 11.º episódio do documentário '300 dias', que mostra todos os passos da recuperação de André Almeida. No mais recente episódio é possível ver um gesto de Nicolás Otamendi teve para com o lateral-português aquando do seu regresso aos relvados, que já emociona alguns benfiquistas. "Grande atitude do nosso general" é um dos comentários que podem ser lidos na publicação das águias nas redes sociais. [Vídeo: SL Benfica]