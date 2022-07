O gesto de Vítor Pereira no jogo contra o Boca que deixou os adeptos do Corinthians rendidos

A carregar o vídeo ...

Nas redes sociais os adeptos do Corinthians não poupam elogios a Vítor Pereira e são muitos os que partilham uma imagem do treinador que ficou registada na última madrugada, momentos antes do início dos pontapés de penálti entre Boca Juniors e o Timão, a valer a presença nos 'quartos' da Libertadores. O técnico, de 53 anos, retirou um terço de dentro do seu casaco e deu dois beijos em lugares diferentes, como que pedindo proteção divina para o 'seu' Corinthians num momento decisivo do jogo. A verdade é que tudo correu como planeado para o Corinthians, que seguiu em frente na prova sul-americana.