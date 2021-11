O gesto tremendo de Bruno Fernandes a defender Solskjaer perante os adeptos do United

A carregar o vídeo ...

O Manchester United foi goleado ( 4-1 ) na visita ao reduto do Watford e, no final, os adeptos dos red devils fizeram notar a sua insatisfação, visando essencialmente Ole Gunnar Solskjær. O técnico norueguês foi assobiado pelos fãs, algo que levou Bruno Fernandes a intervir, num gesto no qual assume a responsabilidade de todos pelo mau resultado averbado. Num segundo vídeo, captado das bancadas, é possível ver o português visivelmente agastado, de tal forma que Fred se apressou a sprintar para o acalmar.