Apontado como grande esperança do futebol turco para o futuro, Arda Güler estreou-se esta segunda-feira, aos 18 anos, a marcar pela seleção absoluta do seu país, ao marcar desta forma o 2-0 diante do País de Gales. Fê-lo com um golaço, isto depois de ter recebido a bola do reforço benfiquista Orkun Kökçü.