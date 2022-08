O golaço de Podence frente ao Leeds que começou num grande passe de Rúben Neves

COMO JOGAM ESTES TUGAS Que bola do Rúben, Que Bola do Neto e QUE golo do Podence ??



@LUFC 0 x 1 @Wolves
August 6, 2022

Logo aos 6 minutos do Leeds-Wolverhampton , Daniel Podence foi protagonista de um grande momento de futebol, ao apontar um grande golo, com um remate à meia volta que ainda tocou na barra. Rúben Neves colocou a bola na frente com um passe a rasgar, Pedro Neto ganhou a um adversário e cruzou para a área, onde Hwang atrasou a bola para o remate de Podence.