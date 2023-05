O golo anulado ao Benfica no fim do jogo com o Palma Futsal: o momento em que a bola entra e o cronómetro

A carregar o vídeo ...

Com o relógio a marcar cinco décimos de segundo, o Benfica teve bola para empatar e conseguiu marcar mas o árbitro, após consultar as imagens, considerou que o mesmo foi obtido para lá do tempo e anulou. Com isto, os encarnados perderam por 4-3 com o Palma Futsal e foram eliminados nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal.