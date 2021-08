A carregar o vídeo ...

O PSV Eindhoven bateu (1-0) os dinamarqueses do Midtjylland, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, resultado que colocou a formação holandesa no caminho do Benfica - que na terça-feira eliminou o Spartak Moscovo - no playoff da Champions. O extremo português Bruma apontou o único golo da noite. [Vídeo: PSV]