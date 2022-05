O golo de Ferro que ajudou o Hajduk Split a conquistar a Taça da Croácia diante do Rijeka

A carregar o vídeo ...

Ferro, defesa-central emprestado pelo Benfica aos croatas do Hajduk Split, foi esta quinta-feira fundamental na conquista da Taça da Croácia ao marcar o golo que deu início à reviravolta da formação de Split. O central português ganhou nas alturas, na sequência de um pontapé de canto, e fez o 1-1 no marcador aos 24 minutos de jogo. A final viria a terminar com um 3-1 favorável ao Hajduk Split.