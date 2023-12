Gonçalo Inácio inaugurou o marcador do V. Guimarães-Sporting já à beira do intervalo. Ao minuto 41, Pote colocou a bola na área, com Morita a ganhar no duelo com Miguel Maga. Oportunista, Gonçalo Inácio ficou com o ressalto e colocou a bola no fundo das redes.