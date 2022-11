João Félix voltou à titularidade e marcou na vitória (2-0) do Atlético Madrid sobre o Almazán, da 3.ª divisão espanhola, carimbando o apuramento colchonero para a próxima fase da Taça do Rei. O internacional português fez o quarto golo nos últimos quatro jogos pelo conjunto espanhol. [Vídeo: One Football]