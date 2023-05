Victor Osimhen é um nome que dificilmente sairá da cabeça (e do coração) dos adeptos do Nápoles por muito tempo. Uma das principais figuras da excelente temporada que a equipa napolitana tem vindo a fazer este ano, o avançado nigeriano apontou, ao minuto 53 do jogo com a Udinese, o golo que confirmou o título do Nápoles, um troféu que fugia à formação de Nápoles há 33 anos (desde 1989/90). [Vídeo: VSports]