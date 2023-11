Depois de ter marcado um grande golo, Marcus Edwards voltou a ser decisivo no Sporting, ao assinar um cruzamento preciso para a cabeça de Paulinho. Com um gesto técnico perfeito, o avançado cabeceou de cima para baixo e acabou a celebrar o 3-2 favorável ao leão, que completa a reviravolta diante do Estrela da Amadora.