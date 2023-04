O Juventus-Nápoles ficou decidido já no período de descontos, com um golo de Raspadori num momento em que a formação de Turim estava por cima na partida. O extremo aproveitou um grande cruzamento da direita, pegou a bola de primeira sem deixar bater no chão e rematou por entre as pernas de Szczesny para o 1-0 final. [Vídeo: VSports]