O Benfica tropeçou na visita ao reduto do Estoril, ao empatar a um golo numa partida que teve o resultado definido aos 90', mercê deste golo de Rosier. O lance, refira-se, gerou protestos por parte das águias, por conta do lançamento de linha lateral prévio ao canto, que no entender das águias deveria ter-lhe sido favorável.