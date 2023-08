O golo de Sotiris que apurou Olympiacos para o playoff da Liga Europa... aos 90'+5

A carregar o vídeo ...

O Olympiacos garantiu esta quinta-feira o acesso ao playoff da Liga Europa com um empate (1-1) na visita ao Genk, depois de ter ganho em casa (1-0) na 1.ª mão. Sotiris, médio emprestado pelo Sporting, esteve em destaque pelos gregos, que contaram com João Carvalho a titular, ao apontar, aos 90'+5, o golo que empatou o encontro e garantiu o apuramento ao clube de Atenas. O Cukaricki é o adversário que se segue no caminho na derradeira eliminatória antes da fase de grupos da prova. [Twitter]