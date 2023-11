O golo de Tengstedt aos 90'+7 que decidiu o Benfica-Sporting: VAR reverteu decisão e validou lance

Foi com um golo de Casper Tengstedt que o Benfica bateu este domingo o Sporting por 2-1, no dérbi da 11.ª jornada da Liga Betclic. O avançado dinarmarquês, que entrou no jogo aos 64 minutos para o lugar de Florentino, decidiu o dérbi já no período de descontos, aos 90'+7. Depois de alguma dúvida sobre a possível do ponta de lança aquando do último passe, o lance, inicialmente invalidado pelo auxiliar, foi revertido pelo VAR e validado. Nas imagens disponibilizadas, é possível ver que Tengstedt estava em jogo por 41 centímetros, enquanto que Rafa, que também se fez ao lance, estava em jogo por 4cm.