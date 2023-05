O golo do Ericeirense que deixou os jogadores do Lourinhanense revoltados e incrédulos

A carregar o vídeo ...

A receção do Lourinhanense ao Ericeirense, em jogo referente à 25ª jornada da 1ª divisão da AF Lisboa, ficou marcado por um lance que está a dar muito que falar... e que deveria ter sido anulado. Corria o minuto 45'+1 quando Eury Bento fez, em posição claramente irregular, o 2-0 a favor dos visitantes, com os jogadores do Lourinhanense a reclamarem fora de jogo. Veja o momento.