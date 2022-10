O golo fantasma que salvou equipa argentina da descida: até nós ficamos confusos!

A carregar o vídeo ...

Confessamos: até aqui na redação de Record ficamos algo confusos ao analisar este lance. Aconteceu este sábado, no duelo entre General Lamadrid e Victoriano Arenas, da quarta divisão argentina quando o conjunto visitante celebrou o golo da vitória, por 2-1, com este remate de Matías Ruiz. A questão é que a bola, supostamente, não entra. E a verdade é que a observação do lance não nos permite tirar todas as dúvidas, lançando logo a questão: haveria um buraco na rede? Não sabemos... Mas a verdade é que os argentinos não têm dúvidas em dizer que se trata de um golo fantasma. O que é certo é que o golo contou e o Victoriano Arenas manteve-se na Primera C argentina...