O golo, os lances e muito mais: o resumo do Inter-Milan

O Inter Milão é o primeiro finalista da Liga dos Campeões 2022/23, depois de esta noite confirmar o apuramento para a final de Istambul com um triunfo por 1-0 na segunda mão das meias-finais da prova milionária (venceu por 2-0 na primeira mão da eliminatória). Com Rafael Leão de início, os rossoneri não conseguiram encontrar os caminhos para a baliza do eterno rival, que já nos minutos finais viu o argentino Lautaro Martínez fechar as dúvidas em torno do apuramento (74') e confirmar a sexta presença do Inter numa final da Liga dos Campeões. Os nerazzurri esperam agora pelo resultado do Manchester City-Real Madrid, equipas que entram em campo esta quarta-feira, a partir das 20 horas, para definir o último finalista da UEFA Champions League 2022/23.